«Жизнь слишком коротка». Айза выходит замуж в третий раз: жених моложе нее на 10 лет

Айза выходит замуж в третий раз — за Степана Кузьменко, который моложе нее на 10 лет. Девушка получила предложение в прямом эфире реалити-шоу.

Реалити «Ставка на любовь» стало настоящим испытанием для чувств. Пока одни пары ссорились, а некоторые даже расставались, союз Айзы-Лилуны Ай и Степана Кузьменко становился только крепче. Во время церемонии голосования молодой бойфренд теледивы сделал неожиданное заявление. «У нас с Айзой сегодня десять месяцев, и я хотел поблагодарить ее за это время. Хочу просто напомнить, что я тебя очень сильно люблю. Ты для меня самая лучшая, красивая, умная и мудрая девушка! Определенно уверен в том, что хочу прожить с тобой прожить эту жизнь. Счастливую жизнь, полную любви и радости. Но прежде чем это сделать, мне нужно задать тебе один вопрос. Айза-Лилуна Ай, ты будешь моей женой?» — сказал Кузьменко, протянув возлюбленной кольцо. Айза ответила «Да», но новость ошеломила ее. Она не могла поверить своим ушам.

Ты что реально это сделал?! Ты с ума сошел?! Да? Ты правда мне сделал предложение? Ты даже меня не спросил об этом! Ты не предупредил меня. Я думала, ты расстаться хочешь. Айза-Лилуна Ай

Степан признался, что участие в проекте позволило ему глубже понять свои чувства к Айзе. Как отметил 30-летний жених, когда он ехал на шоу, то рассчитывал, что будет играть и весело проводить время.

Но все испытания, которые мы прошли, как будто открыли новую дверь в моем сердце. И за ней оказалось еще больше любви к тебе. <…> Ни дня в этой жизни я не хочу проводить в ссорах или конфликтах с тобой. Ведь жизнь слишком коротка. Степан Кузьменко

Жених и невеста обнялись. В этот момент на площадке прогремели фейерверки, а зрители и ведущие радостно зааплодировали. Восторженная Айза повторяла, что она шокирована, но очень счастлива. Теледива сказала, что любит Степана. «Он сделал это так, как я этого хотела — фейерверки, лепестки роз. Но можно было сказать хотя бы, чтоб я голову помыла?!» — смеялась Айза. Ранее на шоу «Ставка на любовь» Степан Кузьменко сделал татуировку с именем Айзы на руке. Теперь его запястье украшает аккуратная надпись AIZA-LILUNA. Телеведущая Айза уже была замужем дважды. Первый раз она связала свою жизнь с рэпером Гуфом, у них есть сын Сэм. Второй супруг — серфер Дмитрий Анохин, от которого у Айзы родился сын Элвис. Сама Айза говорила, что хотела бы снова стать мамой.

Фото: STEFAN MOOD / Соцсети

Биография Айзы Айза родилась 10 декабря 1984 года в Грозном. По национальности она чеченка, ее девичья фамилия — Вагапова. В раннем детстве семья переехала в Москву. О детстве и юности Айзы известно немного: она не любит говорить на эти темы, сообщила Teleprogramma. Известно, что после школы она училась в школе здоровья, а затем поступила на факультет права и экономики. В некоторых СМИ пишут, что в школе Айза сталкивалась с насмешками из-за своего чеченского акцента. Это мешало ей наладить отношения со сверстниками. Известно также, что во время первой чеченской войны Айза с матерью несколько лет жила в Грозном. Отец считал их погибшими, и они на самом деле находились на волосок от смерти. Айза с юных лет любила моду и дизайн. В столице ее знают как стильного дизайнера аксессуаров и украшений. У нее был свой шоурум, хотя и недолго. Но главным ее увлечением остается мир моды и красоты. Сейчас Айза владеет имидж-лабораторией Ai Lab, где предлагает полный спектр бьюти-услуг. Айза — рэп-исполнительница. В 2018 году она выпустила свой первый альбом The Monkey под псевдонимом A (Z)IZA. Песни альбома затрагивали острые социальные темы и отличались провокационными текстами. Айза не боялась использовать резкие выражения, чтобы высмеять пороки общества. Два трека Айзы, где она высмеивала бывшего мужа, также привлекли внимание и обсуждения. Женский рэп в ее исполнении стал более свежим и оригинальным. Клипы Rollin' и Zakat особенно понравились публике. Айза не скрывает, что не является профессиональной певицей, а рэп для нее — это хобби. В 2018 году она создала собственную коллекцию одежды. Это событие вызвало большой интерес в модных кругах.

Фото: РИА «Новости»

Личная жизнь Айзы Айза известна не только песнями и модными коллекциями. Большое внимание общественности привлекает ее личная жизнь. Первым мужем теледивы стал рэпер Гуф (Алексей Долматов). Они впервые встретились в ночном клубе и с тех пор часто пересекались на вечеринках. Айза даже учила Гуфа кататься на сноуборде. Постепенно рэпер влюбился в девушку: он посвятил ей песню, приглашал на свидания. Поначалу Айза воспринимала его только как друга. Настойчивость Гуфа покорила Айзу, и она тоже влюбилась. Его приняли в семье Айзы радушно, а ее отец, генерал ФСБ, выразил симпатию жениху. Влюбленные поженились, и в 2010 году у них родился сын Сами, что в переводе с чеченского означает «близкий к Богу». Однако семейная жизнь не была гладкой: Гуф увлекался запрещенными веществами, а Айза утверждала, что он ей изменял. В 2013 году их брак распался.

Фото: AIZA-LILUNA / Соцсети

Через два года фанаты узнали о второй свадьбе Айзы. На этот раз ее избранником стал бизнесмен Дмитрий Анохин. Церемония прошла в Лас-Вегасе и была яркой и многолюдной. Пара обосновалась на Бали. В 2016 году светская львица вновь стала матерью: у нее родился сын Элвис. Роды транслировались в прямом эфире, а в палате присутствовали журналисты. Семья продолжала жить на Бали в своем доме. Айза, казалось, обрела долгожданное спокойствие и стабильность в жизни. Однако в 2020 году стало известно о ее разводе с мужем. По словам Айзы, для него она навсегда осталась «бывшей Гуфой». Телеведущая рассказала, что пережила выкидыш из-за сильного стресса.

За два месяца до того, как внутри меня, в унисон моему сердцу, забилось маленькое сердечко Элвиса, я потеряла малыша. У меня была замершая беременность. Айза-Лилуна Ай

После развода Айза вернула свою девичью фамилию — Долматова. В 2020 году начали ходить слухи о романе Айзы с певцом Олегом Майами. Однако Гуф решил вмешаться: он показал бывшей жене снимки, на которых Олег был запечатлен с другими девушками. Это вызвало бурю эмоций: Айза потребовала объяснений от Майами, который, в свою очередь, обвинил Гуфа в нечестном поведении. Ссоры становились все чаще, и весной 2021 года пара рассталась. На шоу «Исповедь» Айза рассказала, что сделала аборт от Олега Майами. Она призналась, что очень сожалеет об этом. Айза пыталась помириться с Гуфом. Он расстался с Юлией Королевой и вернулся к ней, но это продлилось недолго. Вскоре Айза пожаловалась в соцсетях на предательство, узнав, что Королева и Гуф снова вместе. После их свадьбы Айза взяла новую фамилию: теперь ее зовут Айза-Лилуна Ай. Лилуна — имя, которое она мечтала дать своей дочери, когда она родится. А короткое слово Ай — сокращенное от Айзы, означает «Луна».