Научат стричь или шить. Блиновскую могут отправить в ИК-1 под Владимиром

Mash: Блиновскую могут отправить в ИК-1 во Владимирской области

Блогершу Елену Блиновскую могут отправить отбывать наказание в исправительную колонию № 1 в поселке Головино во Владимирской области. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

В это исправительное учреждение часто попадают женщины, осужденные за экономические преступления. Например, в ИК-1 сидела бывшая чиновница Минобороны России Евгения Васильева, признанная виновной в мошенничестве в особо крупном размере.

В колонии есть свое швейное производство, возможность освоить профессию парикмахера, а также комнаты для длительных свиданий с мужьями.

Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы. «Королеву марафонов» признали виновной в уклонении от уплаты налогов, отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. Помимо тюремного заключения, блогершу лишили права вести коммерческую деятельность сроком на четыре года.