«Еле-еле душа в теле». Близкие раскрыли подробности смерти Ларисы Голубкиной

Народная артистка Лариса Голубкина последние дни жизни провела в хосписе, она боролась с раком крови и болезнью Паркинсона. Подруга актрисы рассказала kp.ru , что перед смертью Голубкина весила всего 30 килограммов.

В хоспис Голубкину перевели по настоянию ее дочери в конце января, до этого актриса жила в пансионате администрации президента «Сосны». Артистке присвоили паллиативный статус, когда болезнь признали неизлечимой и пациентке могли только облегчить страдания.

Перед смертью актриса не ела, не пила и не вставала. Из-за нарушения работы мозга она ослепла и оглохла. Голубкина весила всего 30 килограммов и лишилась волос. Все тело пациентки покрылось пролежнями. Лекарства не заглушали сильные боли.

«Лучше уже вряд ли будет, честно признаюсь… У мамы еле-еле душа в теле. В общем, вот так», — признавалась ранее дочь актрисы.

Ларисе Голубкине было 85 лет. Она умерла из-за остановки сердца. Прощание с артисткой состоится в театре Российской армии 25 марта.