Эльдар Джарахов и певица MONA сообщили о расставании

Блогер и музыкант Эльдар Джарахов и певица MONA (Дарья Кустовская) расстались после полутора лет отношений. Об этом артисты сообщили в телеграм-каналах , уточнив, что решение приняли еще в декабре прошлого года.

MONA написала, что они с Джараховым сохранили друг к другу теплые чувства и с благодарностью вспоминают время, которое провели вместе. Певица назвала роман красивой историей любви и поблагодарила подписчиков за поддержку.

«Мы расстались. Еще в декабре прошлого года мы с Эльдаром приняли решение расстаться. Мы благодарны друг другу за 1,5 года поистине интересных отношений. Мы многому научили друг друга и действительно любили», — заявила певица.

По словам артистки, сейчас им понадобились время и сепарация. Она также поблагодарила Джарахова за тепло, любовь, счастье, уроки и критику.

Музыкант тоже подтвердил разрыв. Он назвал отношения непростыми, но признался, что по-прежнему испытывает к девушке сильные чувства и сохранит благодарность за этот роман.

«Люблю Дашу очень, но нам, правда, было очень непросто. Благодарен ей за все, это правда было очень круто, и мне показали, что можно любить по-другому. Я это навсегда запомню!» — сказал Джарахов.

