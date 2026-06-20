Экспертиза подтвердила подделку подписи Фадеева на документах

Проведенная в рамках уголовного дела о мошенничестве с авторскими правами на музыкальные произведения Максима Фадеева почерковедческая экспертиза подтвердила, что подпись продюсера была подделана. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на судебные документы.

«Не является оригиналом личной подписи автора [Максима Фадеева]», — следует из материалов дела.

Подпись Фадеева подделали под авторскими правами на музыкальные произведения, вошедшими в пять его альбомов. Защита продюсера считает директора музиздательства «Джем» Андрея Черкасова инициатором схемы с подделкой подписи на авторских документах. Сейчас он находится в СИЗО.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что следствие по делу продолжается. В уголовном деле могут появиться новые фигуранты.

Фадеев пошел в суд, чтобы вернуть себе авторские права на песни Линды, которые он для нее написал. Певица продолжила исполнять их на своих концертах.