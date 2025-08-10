Стало известно, где пройдет прощание с Юрием Бутусовым

В Москве состоится церемония прощания с театральным режиссером Юрием Бутусовым. После этого его тело кремируют, а прах похоронят в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила вдова режиссера Мария.

«Похороны в Питере, прощание в Москве. [Будет] кремация», — сказала собеседница агентства, уточнив, что дата прощания пока не определена.

Актриса Варвара Шмыкова рассказала в соцсетях о смерти режиссера Юрия Бутусова. Ему было 64 года. Как позже сообщил ТАСС директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, Бутусов погиб из-за несчастного случая. Режиссер утонул во время купания в море в Болгарии, где отдыхал с семьей.

Юрий Бутусов родился 24 сентября 1961 года в Гатчине. С 2011 по 2017 годы он был главным режиссером, а с 2017 по 2018 — художественным руководителем Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета. Затем, с 2018 по 2022 год, Бутусов возглавлял Государственный академический театр имени Вахтангова. Помимо этого, он сотрудничал с театром «Сатирикон», МХТ имени Чехова и Александринским театром.