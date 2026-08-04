Экс-жена Галустяна призналась, что изменила взгляд на отношения и брак

Виктории Галустян 40 лет. Она воспитывает двух дочерей-подростков. В беседе с прессой женщина призналась, что долгое время ставила собственные желания на паузу, но сейчас активно наверстывает упущенные возможности.

Блогер объяснила, что раньше считала семейный союз нерушимым. Теперь ее позиция изменилась — разрыв она воспринимает как естественную часть жизни.

При этом ключевым принципом крепких отношений женщина по-прежнему назвала бескомпромиссную преданность избраннику. Также она выступила против устаревших, по ее мнению, требований мужчин к партнершам.

«Якобы женщина должна быть покорна и скромна. Тактична — да, образованна, нежна, чутка, с добрым сердцем. Но не скромна и не повинна. Можно оголиться так, что это будет вкусно и деликатно. Скромность украшает в том случае, если других качеств нет», — объяснила свою точку зрения Виктория Галустян.

Шоумен и юморист Михаил Галустян прожил в браке с Викторией (в девичестве Штефанец) более 15 лет. Пара сыграла свадьбу в 2007 году, в союзе родились две дочери — Эстелла и Элина.

В 2026 году Галустян женился во второй раз. Его избранницей стала эффектная визажистка.