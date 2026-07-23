Никаких вулканов и красивых картинок. Почему звезды все чаще женятся тайно
Психолог Безумнова: тайная свадьба Галустяна вписывается в новый тренд
Актер и комик Михаил Галустян сначала ошарашил поклонников разводом с женой, а после — свадьбой с визажисткой Лилией Киосе. Артист провел церемонию тайно, но информация о новом браке все равно просочилась в Сеть.
Тайная свадьба как тренд
Решение о разводе Галустяны приняли после 18 лет совместной жизни. Шоумен пояснил, что остается с экс-супругой в хороших отношениях.
Галустян — не первый, кто проводит свадьбу тайно. Например, таким же образом себя связали узами брака певец Шаман (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, ведущая Настя Ивлеева и бизнесмен Филипп Бегак.
Психолог, детско-семейный консультант Екатерина Безумнова в беседе с 360.ru рассказала, что сейчас все больше набирает силу тенденция, что самое ценное — это отношения. По ее словам, «красивая картинка» романа в соцсетях у многих уже не вызывает того восторга, который был раньше.
Сейчас люди обращают больше внимание на спокойные, даже где-то скучные, предсказуемые отношения.
«Это не какие-то вулканы, а тишина покой. Вот мы тихонечко сели все вместе поужинали, посмотрели вместе фильм или поехали, погуляли спокойно, вовлекаясь именно в свои взаимоотношения и наслаждаясь общением друг с другом», — объяснила психолог.
Она отметила, что большинство тех, кто женится во второй раз, уже достигли определенного возраста и самореализовались. По ее словам, такие люди проявляют осознанность и играют свадьбу не для родственников, не для галочки, а для себя.
Как звездная болезнь меняет отношения
Психолог отметила, что звездный статус может оказать серьезное влияние на отношения в паре. Из-за свалившейся на голову славы человек может начать вести себя по-другому, что введет партнера в недоумение.
«Когда нам даются деньги большие или известность, то все начинает проявляться иначе, более концентрировано, насыщенно. И люди начинают говорить: „Ой, я его таким не знала“ или „я ее такой не знал“», — объяснила специалист.
В результате между возлюбленными могут возникнуть конфликты.
Если отношения начинаются, когда у человека уже есть известность, то все обычно складывается спокойнее. Психологически взрослые люди договариваются между собой, чтобы не допускать конфликтов, объяснила психолог.
Например, важным вопросом становится понимание измены. Безумнова добавила, что некоторые люди могут начать ревновать и устраивать скандалы из-за шуток или флирта, поэтому паре необходимо устранить все недопонимания.