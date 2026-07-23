Никаких вулканов и красивых картинок. Почему звезды все чаще женятся тайно

Актер и комик Михаил Галустян сначала ошарашил поклонников разводом с женой, а после — свадьбой с визажисткой Лилией Киосе. Артист провел церемонию тайно, но информация о новом браке все равно просочилась в Сеть.

Тайная свадьба как тренд

Решение о разводе Галустяны приняли после 18 лет совместной жизни. Шоумен пояснил, что остается с экс-супругой в хороших отношениях.

Галустян — не первый, кто проводит свадьбу тайно. Например, таким же образом себя связали узами брака певец Шаман (Ярослав Дронов) и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, ведущая Настя Ивлеева и бизнесмен Филипп Бегак.

Психолог, детско-семейный консультант Екатерина Безумнова в беседе с 360.ru рассказала, что сейчас все больше набирает силу тенденция, что самое ценное — это отношения. По ее словам, «красивая картинка» романа в соцсетях у многих уже не вызывает того восторга, который был раньше.

Сейчас люди обращают больше внимание на спокойные, даже где-то скучные, предсказуемые отношения.

«Это не какие-то вулканы, а тишина покой. Вот мы тихонечко сели все вместе поужинали, посмотрели вместе фильм или поехали, погуляли спокойно, вовлекаясь именно в свои взаимоотношения и наслаждаясь общением друг с другом», — объяснила психолог.

Она отметила, что большинство тех, кто женится во второй раз, уже достигли определенного возраста и самореализовались. По ее словам, такие люди проявляют осознанность и играют свадьбу не для родственников, не для галочки, а для себя.