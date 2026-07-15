Экс-жена Эминема попала в больницу с рваной раной

Бывшая жена рэпера Эминема Ким Скотт оказалась в больнице. Об этом сообщил портал TMZ .

По сведениям журналистов, женщину госпитализировали с рваной раной и кровотечением. Обстоятельства, при которых она получила травмы, остались неизвестными. Состояние пострадавшей медики также не прокомментировали.

В мае Скотт задерживали полицейские после аварии в городе Честерфилд. Обозреватели выяснили, что она управляла автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и врезалась в припаркованную машину.

В 2021 году бывшая супруга Эминема также попадала в больницу. Тогда врачи оказали ей помощь после попытки покончить с собой и конфликта с полицейскими.