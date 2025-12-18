Экс-возлюбленный дочери Шойгу женился на танцовщице

Фитнес-блогер Алексей Столяров женился на чемпионке по бальным танцам Вере Бондаревой. Бизнесмен сообщил о важном событии в своей жизни в соцсетях.

Пара связала себя узами брака в Грибоедовском загсе Москвы. На церемонии бракосочетания присутствовала четырехлетняя дочь блогера от Ксении Шойгу. Девочка вошла в торжественный зал рядом со своим отцом и его невестой.

Новобрачных поздравили с радостным событием не только подписчики, но и друзья из шоу-бизнеса. Среди них были Дава, Милана Хаметова, Артур Бабич, Дмитрий Масленников.

Блогер сделал предложение Бондаревой в марте 2025 года. Для этого он пригласил возлюбленную на стадион. Спортсмен подарил танцовщице кольцо под живое исполнение песни Мари Краймбрери.

Столяров состоял в отношениях с президентом Федерации триатлона России Ксенией Шойгу, однако до свадьбы дело так и не дошло. У них родилась дочь. Родители смогли сохранить хорошие отношения ради ребенка.

Ранее на беременность намекнула блогер Аврора Киба. Певец Григорий Лепс сделал ей предложение еще в 2024 году. Позже стало известно, что пара отложила свадьбу.