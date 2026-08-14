Экс-участника «Руки Вверх!» Алексея Потехина заподозрили в алкоголизме

Бывшего участника группы «Руки Вверх!» Алексея Потехина заподозрили в злоупотреблении спиртным после появления в Сети видео с его выступлением. Под роликом пользователи оставили множество комментариев на эту тему.

Потехин серьезно уступил своему коллеге Сергею Жукову как по декорациям, так и по гонорару. Как отметил телеграм-канал Shot, артист за концерт просит в восемь раз меньше, чем Жуков, — один миллион рублей против неподъемных восьми. Также он взял в напарники вокалиста, сильного похожего на бывшего солиста. Теперь дуэт гастролирует по России.

В Сети опубликовали ролик с одного из выступлений. Пользователи обратили внимание, что в нем Потехин нетрезвый. В комментариях появилось много шуток и каламбуров на эту тему.

В свое время Потехин покинул «Руки Вверх!», сославшись на выгорание и нежелание до старости петь «Алешку». А ведь именно простые тексты и незатейливая мелодия сделали группу такой популярной, отметил в беседе с 360.ru музыкальный критик Павел Рудченко.