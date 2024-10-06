Экс-супругу Шамана заметили в компании Егора Крида

Бывшую супругу Ярослава Дронова (выступающего под псевдонимом Шаман) Елену Мартынову заметили в компании Егора Крида на концерте Валерии. Об этом сообщило издание Peopletalk .

«Интересная активность наблюдалась в приватной VIP-ложе мероприятия. Елена Мартынова и Егор Крид весь вечер провели вместе и вдвоем покинули площадку», — отметили авторы материала.

Егор Крид на данный момент не женат, а Мартынова недавно рассталась с Дроновым. Шаман в конце сентября опубликовал пост, в котором признался, что их с Еленой графики не совпадают, и это мешает их личной жизни. Музыкант заявил, что они с супругой расстались на хорошей ноте.