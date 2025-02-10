Экс-супруга Паши Техника написала на него заявление в полицию

Бывшая жена рэпера Паши Техника Ева Карицкая написала заявление на музыканта после его очередного срыва. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Распыленный перцовый баллон, рукоприкладство, ребенок в слезах. <…> Я долго терпела, не вызывала полицию, потому что жалко, обычно спасали рехабы на недлительный срок», — заявила она.

Ранее Карицкая рассказала подписчикам, что вызвала правоохранителей из-за буйства бывшего супруга. Накануне она опубликовала фото из полицейского участка, рассказав, что написала заявление на музыканта. Женщина призналась, что больше не может терпеть его выходки.

Она также обратилась к избраннику через соцсети. Заявила, что сменила замки и запрещает Технику общаться с шестилетним сыном в нетрезвом состоянии.

Ранее Пашу Техника избили и ограбили в Москве. У артиста украли куртку стоимостью 500 тысяч рублей и телефон.