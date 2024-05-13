Рэпера Пашу Техника избили и ограбили в Москве | 360°

Происшествия 13 мая 2024, 12:02 Рэпера Пашу Техника избили и ограбили в Москве Рэпера Пашу Техника избили в Москве и украли у него куртку за полмиллиона рублей Московские суды общей юрисдикции

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Рэпера Пашу Техника (Павел Ивлев) избили и ограбили в Москве. О нападении на музыканта сообщила его экс-супруга Ева Карицкая в своем Telegram-канале.

«Пашу где-то нашли на районе с подбитым лицом, украдена куртка (снята с него), редкая модель стоимостью 500 тысяч [рублей], и телефон украден», — уточнила она.

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По словам Карицкой, рэпера привели домой незнакомые ей молодой человек и девушка. У рэпера при себе не оказалось ни куртки, ни телефона, ни ключей от квартиры. На вопрос, где вещи артиста, незнакомцы ответили, что не знают.

«Трогать его и еще воровать — это уже переходит все берега. Куртка редкая, будет сложно продать… Ну и будем обращаться в полицию, по камерам, конечно, отследим», — написала она.

Карицкая добавила, что позже у сопровождавшего рэпера мужчины появилась другая версия произошедшего. Якобы артист дал ему поносить дорогую одежду. Позже девушка выложила скриншоты уведомлений, на которых ей написал предполагаемый вор и предложил забрать куртку возле дома.

Ранее глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина заявила в полицию на рэпера Пашу Техника, потребовав проверить его деятельность. Музыканта заподозрили в пропаганде наркотиков.