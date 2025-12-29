Экс-солистка группы «Мираж» Разина оплатила спасение пса в Ростове-на-Дону

Ростовские волонтеры спасли от голодной смерти восьмилетнюю собаку породы кане-корсо по кличке Багира. Содержание животного в передержке оплатила бывшая вокалистка группы «Мираж», певица и композитор Светлана Разина. В комментарии 360.ru артистка пояснила, что полететь за спасенной собакой пока не может из-за состояния здоровья.

Разина подчеркнула, что связалась с волонтерами, которые занялись собакой.

«Я пока просто помогаю финансово держать ее в передержке в ветеринарной клинике», — заявила певица.

Она добавила, что об умирающей собаке ей рассказали друзья, которые прислали сообщение от ростовских зоозащитников.

«До меня регулярно доходят такие случаи. То с лошадками было, то с собачками. Стараюсь помогать, потому что прекрасно понимаю этих людей, которым очень тяжело», — рассказала Разина.

Артистка пояснила, что сейчас из-за ужесточения требований к банковским переводам помогает спасителям животных все реже.

«Один раз мне пришлось лично прийти в банк, чтобы все рассказать и показать. Только после этого мне дали сделать перевод», — отметила Разина.

В конце декабря ростовские волонтеры спасли найденного на дороге в аэропорт Платов подстреленного пса. Как рассказала одна из спасительниц животного Яна в беседе с 360.ru, сначала они посчитали, что животное погибло от ранения.

Когда пес подал признаки жизни, его отвезли в ветеринарную клинику. После лечения отправили в приют под Новочеркасском, но во время перевозки машина попала в аварию. Водитель и собака не пострадали, но волонтеры настояли на новом ветеринарном осмотре.