Ростовские волонтеры спасли пережившего ДТП подстреленного пса

Водители заметили на трассе М-4 большую раненую собаку. Животное отвезли в клинику и подлечили, но по дороге в приют с машиной произошло ДТП, рассказала 360.ru волонтер Яна.

По ее словам, находившийся при смерти пес лежал на развязке дороги в аэропорт Платов.

«Мы подумали сначала, что он убит. Потом оказалось, что он подает признаки жизни: моргает, пытается ползти», — отметила девушка.

Питомца отвезли в клинику, ему дали кличку Волчок. Ветеринары выяснили, что это старый пес, у которого не было переломов, но парализованы задние лапы и есть свежая огнестрельная рана на морде. Волонтеры планировали передать животное в приют под Новочеркасском, но в момент перевозки машина попала в аварию.

Водитель и собака не пострадали, в ближайшее время питомца хотят снова показать ветеринарам.

«Он нуждается не только в уходе и питании, но еще и в серьезном дообследовании», — рассказала собеседница 360.ru.

