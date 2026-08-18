Экс-невеста Лепса Аврора Киба шокировала публику нарядом ценой в квартиру

Бывшая невеста Лепса Аврора Киба выложила в соцсети несколько новых фотографий. Редакция Super оценила аутфит блогерши чуть более чем в восемь с половиной миллионов рублей.

Самой дорогой деталью, предположительно, стал браслет Bulgari. Его журналисты оценили почти в пять миллионов рублей. Еще один браслет Cartier мог обойтись примерно в миллион.

На руке Кибы также заметили кольцо Bulgari, похожее на официальном сайте бренда стоит чуть более двух миллионов рублей. Четыре кольца Hermès, по подсчетам издания, добавили к цене образа экс-невесты Лепса еще около 217 тысяч рублей.

Из одежды и аксессуаров в аутфит Кибы вошли черная футболка Balenciaga за 57 тысяч рублей, сумка Alaïa примерно за 256 тысяч и ботинки Moromoro стоимостью около 44 тысяч рублей. Ретро-очки Miu Miu оценили в 46 тысяч рублей.

Стоимость вещей рассчитана ориентировочно. Киба не комментировала выводы журналистов.

Авроре Кибе исполнилось 20 лет только в феврале 2026 года. Ранее девушка собиралась выйти замуж за 64-летнего Григория Лепса. Позднее они разорвали отношения.