Экс-гитариста «Короля и шута» пригрозили привлечь к уголовной ответственности

Бывшему гитаристу рок-групп «Король и шут» и «Кукрыниксов» Александру Леонтьеву и его супруге грозит уголовное дело. Музыкант якобы подделал медицинские справки, чтобы вернуть деньги за неиспользованные авиабилеты, сообщил Telegram-канал Shot .

По информации канала, 47-летний Леонтьев вместе с женой планировал недельный отдых в турецком городе Газипаша. Билеты в обе стороны обошлись примерно в 35 тысяч рублей. Однако за границу супруги так и не вылетели и оформили заявление на возврат денег.

По словам представителей авиакомпании «Победа», музыкант с женой предъявили поддельные медсправки. После проверки сотрудники организации обратились с заявлением в полицию с требованием привлечь Леонтьева к ответственности.

Ранее стало известно, что у композитора Игоря Николаева образовался долг перед ФНС. Музыканту нужно выплатить 119 тысяч рублей.