Экс-бойфренд Асмус вывел в свет новую пассию

Актер Роман Евдокимов пришел на премьеру фильма «Огниво», где он сыграл главную роль, с коллегой по цеху 29-летней Софьей Озеровой. Об этом сообщил kp.ru .

Вместе с новой возлюбленной Евдокимов позировал на красной дорожке в кинотеатре «Октябрь». Журналисты предположили, что их совместный выход может говорить о серьезности отношений пары.

Кристина Асмус встречалась с артистом два года, о разрыве они объявили в начале 2024-го. Роман между ними завязался во время совместной работы в спектакле на сцене Театра Ермоловой. Причины расставания неизвестны.

Новую избранницу в соцсетях Евдокимов представил уже весной.

В сказочной комедии «Огниво» Роман сыграл находчивого солдата Ваню. По сюжету, он находит волшебное огниво, которое освобождает маленькую девочку Дашу, похищенную и заколдованную злым Лиходеем. Чтобы развеять чары, солдату предстоит отправиться в опасное путешествие. Фильм выйдет в широкий прокат 24 октября.