Екатерина Шкуро высказалась о ссоре с Ириной Пинчук

Блогер и актриса Екатерина Шкуро дала понять, что тоже тяжело переживает разрыв дружеских отношений с экс-участницей шоу «ДОМ-2» Ириной Пинчук. Историю девушек рассказал StarHit .

Накануне на светском мероприятии Пинчук заявила, что ее дружбе со Шкуро пришел конец. По словам блогера, она узнала неприятные вещи, которые не соответствовали ее принципам и представлениям о подруге.

Шкуро тоже не стала прямо называть причину ссоры, однако опубликовала в личных соцсетях шуточное видео, в котором намекнула на свое недоумение из-за произошедшего. Она сопроводила ролик подписью, что нашла себе идеальную подругу, а ссоры здесь происходили только из-за нее. Позже Шкуро оставила и более откровенный комментарий.

«Договор дружбы» закончился. Кто там говорил, что женской дружбы не существует. Теперь я с вами», — написала она.

Неожиданный разрыв отношений удивил и поклонников девушек. Пользователи Сети напомнили, что Пинчук и Шкуро тепло общались после совместного участия в шоу «Звезды в джунглях», и выразили надежду, что блогеры еще смогут помириться.