Екатерина Шкуро высказалась о ссоре с Ириной Пинчук
Блогер и актриса Екатерина Шкуро дала понять, что тоже тяжело переживает разрыв дружеских отношений с экс-участницей шоу «ДОМ-2» Ириной Пинчук. Историю девушек рассказал StarHit.
Накануне на светском мероприятии Пинчук заявила, что ее дружбе со Шкуро пришел конец. По словам блогера, она узнала неприятные вещи, которые не соответствовали ее принципам и представлениям о подруге.
Шкуро тоже не стала прямо называть причину ссоры, однако опубликовала в личных соцсетях шуточное видео, в котором намекнула на свое недоумение из-за произошедшего. Она сопроводила ролик подписью, что нашла себе идеальную подругу, а ссоры здесь происходили только из-за нее. Позже Шкуро оставила и более откровенный комментарий.
«Договор дружбы» закончился. Кто там говорил, что женской дружбы не существует. Теперь я с вами», — написала она.
Неожиданный разрыв отношений удивил и поклонников девушек. Пользователи Сети напомнили, что Пинчук и Шкуро тепло общались после совместного участия в шоу «Звезды в джунглях», и выразили надежду, что блогеры еще смогут помириться.