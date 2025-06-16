Екатерина Гордон перестала злиться на Седокову

Екатерина Гордон заявила о жалости к Седоковой и пообещала не обижаться на нее

Юрист Екатерина Гордон решила больше не критиковать певицу Анну Седокову. Свое мнение об артистке она высказала на YouTube-шоу Елены Ханги.

После смерти мужа Седоковой — Яниса Тиммы — между юристом и певицей произошла публичная перепалка. Особенно на неприязнь повлияло то, что до отношений с Седоковой спортсмен был женат на Гордон. Екатерина узнала об изменах супруга с артисткой, когда была беременной.

«Позволяла себе жесткие высказывания в ее адрес. Сейчас я ей больше сочувствую, потому что она выбрала такой путь: в некоторых профессиях ты вынужден — целая инфраструктура на тебя работает, пластические хирурги, ты сиси показываешь. Это страшно», — сказала Гордон.

По ее словам, это показатель недолюбленности и плохого отношения к себе. В итоге юрист решила оставить обиды. По ее мнению, Седокова — сама очень обиженный и несчастный человек.

«А когда сиси уже завянут, вот что дальше?» — задала Екатерина риторический вопрос.

Сейчас Седокова ведет непубличный образ жизни. Она редко выкладывает фото и почти не появляется на светских вечеринках. Кроме того, звезда сменила имидж — перекрасилась в блондинку. Она отметила, что устала от темного цвета.