Екатерина Андреева рассказала о спасении от маньяка силой мысли

Телеведущая Андреева отбилась от маньяка в Останкино с помощью восточных практик

Фото: РИА «Новости»

Журналист Екатерина Андреева заявила, что однажды смогла отбиться от маньяка силой мысли. Об этом ведущая программы «Время» рассказала в интервью в интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света».

По словам Андреевой, незнакомый мужчина ждал ее на выходе из телецентра «Останкино» после ночной смены.  Причем он выслеживал телеведущую намеренно.

«Тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь. Я села в машину и уехала», — сказала ведущая.

Андреева выразила уверенность, что у нее получилось спасти свою жизнь только благодаря многолетнему увлечению восточными практиками тай-чи.

Ранее телеведущая рассказала, почему выглядит молодо в свои 58 лет. Она показала подписчикам в соцсетях, как делает омолаживающую процедуру с помощью иголок в салоне.

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