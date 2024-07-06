Екатерина Андреева рассказала о спасении от маньяка силой мысли

Телеведущая Андреева отбилась от маньяка в Останкино с помощью восточных практик

Журналист Екатерина Андреева заявила, что однажды смогла отбиться от маньяка силой мысли. Об этом ведущая программы «Время» рассказала в интервью в интервью Светлане Бондарчук на YouTube-канале «Света вокруг света».

По словам Андреевой, незнакомый мужчина ждал ее на выходе из телецентра «Останкино» после ночной смены. Причем он выслеживал телеведущую намеренно.

«Тогда я включила энергетическую силу мысли, которая может отбить человека на несколько метров. Он отвалился, ударился головой, пошла кровь. Я села в машину и уехала», — сказала ведущая.

Андреева выразила уверенность, что у нее получилось спасти свою жизнь только благодаря многолетнему увлечению восточными практиками тай-чи.

Ранее телеведущая рассказала, почему выглядит молодо в свои 58 лет. Она показала подписчикам в соцсетях, как делает омолаживающую процедуру с помощью иголок в салоне.