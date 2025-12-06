Егора Крида госпитализировали с травмой ноги

Егор Крид пожаловался на травму ноги перед вылетом из Дубая в Москву

Российский певец Егор Крид попал в больницу с травмой ноги во время поездки в Дубай. Об этом сам исполнитель хита «Девочка с картинки» сообщил на своей странице в социальной сети, опубликовав фото на инвалидной коляске.

Артист при неизвестных обстоятельствах повредил конечность незадолго до перелета. Крид подчеркнул, что перелома нет, но ногу сильно раздуло, поэтому он отправился в больницу.

«Дохромал до самолета, все нормально. Чуть-чуть похромаю, все обязательно пройдет. Берегите свое здоровье, будьте аккуратны и внимательны», — обратился Егор к поклонникам.

