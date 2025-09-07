«Егор, ты не прав». Самарский губернатор вызвал Крида на разговор из-за Мизулиной

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев предложил певцу Егору Криду обсудить его высказывания о главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Видеообращение к артисту чиновник опубликовал в своем Telegram-канале .

«Прочитал на одном портале твою позицию по поводу очень уважаемого мной, очень уважаемого в нашей стране руководителя, с одной стороны, а с другой стороны — девушки. Вот, Егор, ты не прав», — обратился к певцу Федорищев.

Глава региона сказал, что не хочет публично обсуждать с Кридом причины его поступка. Он пригласил певца в Самару на личную встречу.

В конце августа на концерте Егора Крида в «Лужниках», который собрал 80 тысяч зрителей, танцовщица исполнила номер с откровенными элементами. На сцене произошел сценический поцелуй с девушкой. Мизулина назвала выступление «голой вечеринкой» из-за «непристойных действий» и пообещала обратиться в СК и прокуратуру.

Крид обвинил Мизулину в том, что она, поцеловавшись с Шаманом на глазах у школьников, навредила психике детей.

Ранее глава «Лиги безопасного интернета» указала на дружбу Крида с иноагентами. Мизулина показала фото компании из девяти человек на «вечеринке ярых русофобов в США». Среди гостей — Крид и стример Алексей Губанов*. Крид обвинил Мизулину в публикации фейка.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.



