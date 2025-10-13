Егор Крид довел дочь Бородиной до слез

Младшая дочь телеведущей Ксении Бородиной расплакалась из-за концерта певца Егора Крида в Санкт-Петербурге. Об этом блогер рассказала в Telegram-канале.

Семья Бородиной пропустила концерт кумира в Москве из-за путешествия. По словам телеведущей, ее девятилетняя дочь хотела спеть дуэтом с Кридом и даже нарисовала для него плакат.

«В Москве не попали на концерт, так как нас не было в стране. <…> Как вы понимаете, совместная песня не состоялась — растекшаяся тушь говорит сама за себя», — рассказала Ксения.

Бородина опубликовала несколько роликов с концерта. На них видно, как ее дочь эмоционально реагирует на выступление Крида с другой девочкой. Сам же певец поделился в социальных сетях видео, поблагодарив петербуржцев за теплый прием.

До этого у Крида возник спор с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной, сравнившей его выступление с «голой вечеринкой». Поводом для критики стал выход танцовщицы в топе и коротких шортах.