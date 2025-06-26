Ефремова заметили на Троекуровском кладбище
Вышедшего по УДО актера Михаила Ефремова заметили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщило «7 Дней».
По данным журналистов, он навещал могилу матери Аллы Покровской. Она скончалась шесть лет назад.
Ефремов освободился из колонии 9 апреля. Он отмечал, что не собирается восстанавливать водительские права. Как сообщил RT, артист вернется к работе в театре.
Режиссер Никита Михалков подтвердил информацию об этом. По его словам, Ефремов примет участие в спектакле по фильму «Без свидетелей».
До этого Telegram-канал Mash отмечал, что актер уже подписал контракт на 13 миллионов рублей и планирует сняться в главной роли фильма. Съемки начнутся в конце августа в Москве, а закончатся в Белоруссии.
После освобождения артист занялся восстановлением здоровья и адаптацией. Его близкие отметили, что он заранее собирался посвятить время реабилитации.