Вышедшего по УДО актера Михаила Ефремова заметили на Троекуровском кладбище. Об этом сообщило «7 Дней» .

По данным журналистов, он навещал могилу матери Аллы Покровской. Она скончалась шесть лет назад.

Ефремов освободился из колонии 9 апреля. Он отмечал, что не собирается восстанавливать водительские права. Как сообщил RT, артист вернется к работе в театре.

Режиссер Никита Михалков подтвердил информацию об этом. По его словам, Ефремов примет участие в спектакле по фильму «Без свидетелей».

До этого Telegram-канал Mash отмечал, что актер уже подписал контракт на 13 миллионов рублей и планирует сняться в главной роли фильма. Съемки начнутся в конце августа в Москве, а закончатся в Белоруссии.

После освобождения артист занялся восстановлением здоровья и адаптацией. Его близкие отметили, что он заранее собирался посвятить время реабилитации.