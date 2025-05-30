Ефремов подписал контракт на 13 млн рублей за съемки в новом фильме в главной роли

Mash: Ефремов планирует сниматься в фильме и подписал контракт на 13 млн рублей

Актер Михаил Ефремов начнет снова сниматься в проектах. Он уже подписал контракт на 13 миллионов рублей и готовится сняться в главной роли фильма. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

По данным журналистов, переговоры о его возвращении завершились успешно, и актер уже получил аванс в размере 3,5–4 миллионов рублей. Съемки картины стартуют в конце августа в Москве, а завершатся в Беларуси.

Сейчас Ефремов занят восстановлением здоровья и адаптацией после освобождения. Его близкие подтвердили, что он заранее планировал посвятить время реабилитации.

Ранее сын Ефремова Никита заявил, что после освобождения отца больше всего поразило количество китайских машин на дорогах. Также артист удивился, что Юрий Борисов сыграл роль Пушкина.

Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО 9 апреля. Актер рассказал, что не собирается восстанавливать водительские права.