Ефремов настрого отказался от двух вещей после колонии

В апреле 2025 года Михаил Ефремов вышел из колонии, где отбывал наказание за смертельное ДТП. Время в заключении сильно изменило его взгляды. Сейчас он живет по-новому: регулярно ходит в церковь и полностью отказался от алкоголя, сообщил mk.ru .

Ефремов отказался от личного авто и теперь передвигается по Москве на общественном транспорте. Несмотря на возможность нанять персонального водителя, он предпочел этого не делать, сообщил сайт kp.ru.

«Вот вчера видел Ефремова, он на самокате приезжал. Он на метро ездит, на транспорте, машины нет у него. Вижу его крайне редко на улице», — рассказал один из рабочих, который видел актера у его дома.

Михаил Ефремов также написал письмо Никите Михалкову. Послание тронуло режиссера, и он помог артисту вернуться к жизни и работе после тюрьмы. Теперь Ефремов вновь в труппе «Мастерской 12». В следующем сезоне состоится премьера спектакля «Без свидетелей» по сценарию Михалкова. Главные роли в постановке исполнят Ефремов и Анна Михалкова.

Ранее Ефремова заметили на Троекуровском кладбище. Он навещал могилу матери, Аллы Покровской, которая скончалась шесть лет назад.