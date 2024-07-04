«Эффект бомбочки». Алсу откровенно высказалась о разводе

Певица Алсу после развода с Абрамовым заявила, что обладает большим терпением

Певица Алсу рассказала о своей новой песне «Я учусь не бояться» и прокомментировала развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Своими эмоциями она поделилась в шоу « Русские перцы » на «Русского радио».

По ее словам, песня посвящена тем событиям, которые произошли в жизни артистки. Певица отметила грустный настрой композиции.

«Эта песня о том, что жизнь продолжается, что есть разлука, но все раны должны исцелиться и все будет хорошо. И нужно учиться быть сильной, счастливой и идти дальше», — сказала Алсу.

Певица добавила, что у нее есть своя зона комфорта, она любит побыть одна, проработать свои проблемы и потом появиться на публике.

«Я терпеливая-терпеливая, а потом наступает эффект бомбочки и вулкана. <…> Пар выпустила, и мне хорошо», — призналась Алсу.

О разводе певицы и бизнесмена стало известно в конце мая. Пара прожила в браке 18 лет и воспитывала троих детей.