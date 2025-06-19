Единственный сын Баскова забросил учебу в вузе

После развода родителей в 2008 году сын остался с матерью, Светланой Шпигель, и не общался с прессой. После школы он поступил в НИУ ВШЭ на «Ассириологию: историю и культуру Древней Месопотамии», но первый курс окончил с большим трудом.

«Видимо, когда он понял, что ассириология — это не его, то стал реже посещать пары. <…> У него своеобразная манера общения. Складывается ощущение, что он может обидеть, но часто сам этого не замечает», — рассказал знакомый Шпигеля.

Парень не кичился знаменитым отцом, но из-за грубой манеры общения не нашел ни друзей, ни девушки. Успеваемость 19-летнего Шпигеля тоже на низком уровне — 4,6 балла из 10 и 14-е место в рейтинге из 16. Сын Баскова задумал перевестись на истфак МГУ, так каr разочаровался в выбранной специализации.

Сам певец тоже, судя по словам других знаменитостей, не отличается вежливостью. Блогер и дизайнер Мария Погребняк назвала его мелочным хамом за конфликт с Ольгой Бузовой.