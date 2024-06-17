«Деградация и распущенность». Погребняк назвала Баскова мелочным хамом

Блогер Погребняк вступилась за Бузову и назвала Баскова мелочным хамом

Блогер и дизайнер Мария Погребняк заступилась за певицу Ольгу Бузову после конфликта с ведущим премии МУЗ-ТВ Николаем Басковым. На своей странице в социальной сети Instagram* она возмутилась поведением артиста и заявила о недостатке хороших ведущих и настоящих мужчин на сцене.

«До какой степени деградации и распущенности надо дойти, чтобы называть женщину козой? Позор Николаю Баскову, который, вместо того чтобы отправить букет цветов с извинениями, повел себя как мелочный хам», — написала она.

По мнению Погребняк, таким людям нет места на главных сценах страны и телевидении. Она заявила, что медийные персоны должны быть примером для молодежи. Блогер призвала матерей прививать сыновьям уважение к женщинам.

«Благодаря таким, как Басков, все нормы морали рассыпаются в одночасье, а принципы безжалостно попираются из-за безнаказанности», — заключила Погребняк.

Фигуристка Алина Загитова также раскритиковала артиста за его слова во время вручения премии. Спортсменка предложила Баскову использовать скотч вместо микрофона.

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