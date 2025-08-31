Джуд Лоу изучил дзюдо ради роли Путина

Британский актер Джуд Лоу для погружения в образ Владимира Путина в фильме «Кремлевский волшебник» освоил основы дзюдо. Также он тщательно изучал архивные кадры с российским лидером, сообщил журнал The Hollywood Reporter .

Основной сложностью роли стало противоречие между сдержанностью и богатым внутренним миром президента: актер не знал, как показать эмоции.

Лоу объяснил, что «публичное лицо, которое мы видим, практически ничего не выдает», однако на площадке режиссер хотел окрасить некоторые сцены. Это стало настоящим творческим вызовом для звезды.

Премьера политического триллера прошла 31 августа в рамках Венецианского кинофестиваля. Представил фильм французский режиссер Оливье Ассайас. Съемки кинокартины проходили в Латвии.

Официальный прокат «Кремлевского волшебника» начнется во Франции 21 января 2026 года. В январе–феврале фильм выйдет и на мировых площадках.