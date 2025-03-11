Джордж Клуни резко сменил имидж

Голливудская звезда Джордж Клуни покрасил культовую седину в каштановый цвет. Об этом сообщило издание Metro.

Папарацци обратили внимание на смену имиджа 63-летнего актера, когда он выходил из ресторана в компании своей жены Амаль Клуни и адвоката Кевина Джонсона в Нью-Йорке.

По словам Клуни, он покрасил волосы перед предстоящим дебютом в мюзикле «Спокойной ночи и удачи» — адаптации одноименного фильма, в котором актер не только сыграл одну из главный ролей, но и выступил в качестве режиссера.

В беседе с газетой New York Times Джордж Клуни признался, что его супруга не одобрила смену стиля. Она считает, «что ничто так не старит мужчину, когда он начинает красить волосы».

В августе 2024 года актеры Брэд Питт и Джордж Клуни дали совместное интервью на винограднике Chateau Miraval. Во время съемок они прокатились на российском лимитированном мотоцикле «Урал Мир».