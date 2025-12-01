Джордж Клуни раскрыл причину старой обиды на Брэда Питта

Начинавший свою карьеру в качестве актера сериалов Джордж Клуни внезапно признался, что мог попасть в большое кино намного раньше, если бы не Брэд Питт, который обошел его на пробах в оскароносный фильм «Тельма и Луиза». Об этом актер рассказал в интервью газете The Times .

Клуни подчеркнул, что тот проигрыш близкому другу до сих пор не оставил его в покое. Он пояснил, что в начале 90-х съемки в сериалах приносили неплохой доход, но он всегда стремился сняться в настоящем кино.

«Я прошел финальные пробы на роль в фильме „Тельма и Луиза“ и, черт возьми, ее взял Брэд. Я не смотрел „Тельму и Луизу“ много лет, потому что был раздражен. Эта роль положила начало его карьере в кино. Он раньше снимался в ситкомах и прочей ерунде», — поделился актер.

Сыгравшая Тельму актриса Джина Дэвис призналась, что Питта на роль в фильме продвинула она. По ее словам, на пробах актера попросили снять рубашку во время чтения сценария. Дэвис настолько впечатлила фигура кандидата, что она даже пропустила свою реплику.

В начале марта этого года Клуни появился на публике с каштановыми волосами, избавившись от своей седины. В комментарии журналистам он пояснил, что сменил имидж временно из-за работы в мюзикле «Спокойной ночи и удачи», где не только появляется на сцене, но и стал режиссером постановки.