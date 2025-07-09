Джон Траволта шокировал фанатов своей внешностью

Актер Джон Траволта устроил сюрприз для поклонников и коллег. Он без предупреждения явился в концертный зал Hollywood Bowl на показ мюзикла Grease («Бриолин») в образе Дэнни Зуко, своего героя из одноименного фильма. Об этом сообщил Entertainment Weekly .

«Лос-Анджелес? Я думал, ты возвращаешься в Австралию!» — процитировал актер своего персонажа.

Траволта надел черную кожаную куртку, футболку, джинсы и уложил волосы в начес, как Зуко. На мюзикл пришли также режиссер Рэндал Клейзер, сыгравший Френчи актер Диди Конн, Дуди — Барри Перл, Сонни — Майкл Туччи, Патцы — Келли Орд. Все они снялись в фильме «Бриолин» в 1978 году и не знали, что на мероприятие придет главный герой. Вместе с коллегами он исполнил припев из песни «We Go Together», завершающей фильм, и прошел в зал.

Фанаты пришли в восторг и засыпали Траволту восхищенными сообщениями в соцсетях. Они удивились, как хорошо сохранился актер, ведь со съемок прошло больше 46 лет.

Ранее стало известно, что российский актер Марк Эйдельштейн сыграет одну из главных ролей в сериале «Мистер и миссис Смит». Его партнершей станет Софи Тэтчер. «Известия» сообщили, что незадолго до утверждения на эту роль вышел сериал «Дождись лета и посмотри, что будет» с его участием.