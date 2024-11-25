«Постньюс»: комик Гарик Харламов получил почти 800 штрафов за нарушение ПДД за шесть лет

Комик, актер и креативный продюсер Comedy Club Гарик Харламов собрал почти 800 штрафов за несоблюдение правил дорожного движения за последние шесть лет. Подавляющее большинство — за превышение скорости. Об этом сообщил «Постньюс».
Так, на машине Dongfeng M-Hero, которую комик приобрел в марте 2024 года, он успел получить 156 штрафов. Пять взысканий Харламов пока не погасил.
На предыдущем автомобиле — Porsche Cayenne S — артист нарушал ПДД еще 618 раз. Данной иномаркой он владел в течение пяти лети. Всего с декабря 2018-го по ноябрь 2024 года Харламову назначили 774 штрафа. Харламова обязали выплатить 838 тысяч рублей.
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