Фронтмен Muse подал на развод спустя семь лет брака

Лидер британской рок-группы Muse Мэтт Беллами подал на развод спустя семь лет брака с американской моделью и актрисой Элль Эванс. Об этом сообщил портал TMZ .

Музыкант потребовал единоличную физическую и юридическую опеку над детьми. У пары есть сын и дочь — двухлетний Джордж и шестилетняя Ловелла.

Жена артиста заявила, что будет бороться за опеку. По ее словам, сам музыкант сделал дальнейшую совместную жизнь невозможной, поэтому развод оказался неизбежен.

Беллами в качестве причины развода указал непримиримые разногласия. При этом финансовую сторону вопроса он просит суд урегулировать в рамках брачного договора, который пара подписала перед свадьбой в 2019 году в Малибу.

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