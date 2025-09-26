Джигурда обвинил мафию в потере наследства

Актер и певец Никита Джигурда заявил, что не получил наследство своей подруги Людмилы Браташ из-за вмешательства мафии. Об этом он рассказал Telegram-каналу «Звездач» на презентации проекта «Звезды в джунглях. Карибский сезон».

Джигурда дружил с Браташ шесть лет. Женщина умерла при загадочных обстоятельствах. Актер говорил о причастности к смерти подруги ее водителя Дмитрия Куронова.

Браташ успела до своей смерти переписать многомиллиардное наследство на Джигурду, но завещание оспорила ее сестра Светлана Романова. Актер проиграл суд.

По его словам, все дело было в оффшорных счетах. Романова же не более чем пешка. Когда он узнал о гибели Куронова, то «спрыгнул с этой ситуации». Тем более, что ему и до этого уже начали угрожать.

«Мафия работает, отжимает, и это бизнес. И кто поперек становится — мертвец. А я живой», — заявил Джигурда.

Этим летом московский суд прекратил производство по иску Джигурды, поданным им к нотариусу из-за наследства.