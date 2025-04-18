Джигурду обрадовало включение его имени в санкционный список Украины

Звезды, внесенные президентом Украины Владимиром Зеленским в санкционный список, продемонстрировали миру яркое творчество и праведную позицию. Об этом 360.ru заявил актер Никита Джигурда.

Артист прокомментировал включение своего имени в список и эмоционально раскритиковал украинское руководство.

«Я горжусь включением своего имени в санкционный список лучших российских артистов, которые ярким творчеством и праведной позицией представляют угрозу нацистскому режиму просроченного Зеленского», — заявил он.

Также Джигурда зачитал стихотворение, в котором сравнил Европу с продажной женщиной и предположил, что напугал бандеровцев. По его мнению, ситуация на Украине не поменяется в лучшую сторону, пока власти не отменят дискриминационные законы против русского языка.

«Персональные санкции, как признанье заслуг перед Русью святой на года. Напугал, видно, фракции бандеровских сук, осудивший нацизм Джигурда», — отметил он.

Ранее Зеленский ввел санкции против многих звезд российской эстрады и спортсменов. В санкционный список попали певец Шаман, артист балета Николай Цискаридзе и дрессировщик кошек Юрий Куклачев.