Джиган признался, что иногда матерится при детях

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) признался, что иногда случайно использует ненормативную лексику в присутствии своих детей. Об этом сообщило издание NEWS.ru .

Вопрос о том, использует ли он мат рядом дочерями и сыном, музыканту задали журналисты за кулисами ежегодного проекта «Праздник для всех влюбленных».

«Могу иногда. Случайно, если по телефону разговариваю», — ответил Джиган.

При этом артист заявил, что сами дети при нем никогда не ругаются матом.

Ранее рэпер подал иск о расторжении брачного договора с Оксаной Самойловой. По условиям оспариваемого документа, все совместное имущество супругов после развода должно отойти бывшей жене.