21 января 2026 16:25 «Находился в уязвимом состоянии». Раскрыты новые детали развода Джигана и Самойловой Адвокат Жорин: Джиган был в уязвимом состоянии при подписании брачного договора

Рэпер Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) решил оспорить брачный договор с Оксаной Самойловой. Развод превратился в настоящую войну, и музыкант рискует остаться ни с чем. Подробности — в материале 360.ru.

Сам Джиган отказывается комментировать процесс расторжения брака, какие бы абсурдные обвинения и домыслы ни звучали в его адрес. «Мы выражаем глубокое уважение к позиции истца и признаем право каждого на личное решение, но вместе с тем важно обратить внимание на ряд существенных фактов, которые имеют значение для объективной оценки происходящего», — рассказал 360.ru адвокат рэпера Сергей Жорин.

Фото: РИА «Новости»

Подпись под препаратами Юрист напомнил, что в 2020 году Джиган пережил тяжелый период, связанный с психоэмоциональным кризисом и госпитализацией.

Эти события широко обсуждались в медийном пространстве и связаны с рядом обстоятельств, касающихся его здоровья и поведения. В период после госпитализации Денис находился в уязвимом состоянии, сопровождался и поддерживался близкими. Именно в этот период по инициативе супруги были подписаны отдельные документы, о содержании и правовых последствиях которых мой доверитель узнал только в связи с бракоразводным процессом. Сергей Жорин адвокат

Самойлова публично заявила, что фактически все имущество, нажитое в браке, в том числе недвижимость и даже единственное жилье, должно перейти в ее собственность. «Полагаем, что совокупность обстоятельств, при которых был подписан указанный договор, включая состояние здоровья, влияние близких и давление ситуации, может свидетельствовать о нарушении баланса интересов», — объяснил Жорин По его словам, о юридических деталях подробно расскажут в суде. «Но действительность подписанных документов в период лечения и нахождения в уязвимом положении вызывает много вопросов. О наличии брачного договора мы узнали только после подачи Оксаной исков в суд о расторжении брака и ее последующих комментариев в средствах массовой информации», — добавил адвокат.

Фото: РИА «Новости»

Надежда умирает последней Джиган до последнего момента надеялся на восстановление семьи, но для этого необходимо желание обоих, сказал Жорин.

Мы не отрицаем право Оксаны на личное решение, но считаем, что действия, направленные на получение определенных прав и преимуществ в период, когда мой доверитель находился в уязвимом состоянии, требуют внимательной правовой оценки и не могут рассматриваться исключительно как стандартная бракоразводная история. Сергей Жорин адвокат

Адвокат заверил, что его подход нацелен на объективный анализ всех обстоятельств, защиту интересов доверителя и справедливое разрешение спора, учитывающее благополучие детей и соблюдение прав обеих сторон. «Денис и Оксана прожили вместе более 15 лет. Состоят в официальном браке с 2012 года, и за это время у них родились четверо детей, которым сейчас от пяти до 14 лет. И поскольку, по всей вероятности, сохранение семьи невозможно, крайне важно, чтобы по итогу бракоразводного процесса стороны сохранили уважение друг к другу, права и интересы детей должны быть максимально защищены. Детям нужны оба родителя», — заключил Жорин.