Джиган опроверг слухи о романе с Седоковой

Джиган заявил, что пока не готов ни к каким отношениям

Рэпер Джиган (настоящее имя — Денис Устименко-Вайнштейн) прокомментировал слухи о романе с певицей Анной Седоковой и заявил, что между ними нет любовных отношений. Об этом артист сказал на гала-ужине премии «МУЗ-ТВ» .

«Давайте так: я пока не готов вообще ни к каким отношениям, ни с кем не состою в отношениях. Не выдавайте желаемое за действительное», — отметил Джиган.

Поводом для разговоров стали недавние публикации Седоковой и ее общение с артистом. В Сети обратили внимание на видео, где певица положила голову ему на плечо, а также на рассказы самих звезд о неформальном общении.

Оксана Самойлова тоже пришла на мероприятие и рассказала журналистам, что продолжает ежедневно общаться с бывшим мужем, но уже по-дружески. По ее словам, она спокойно относится к женщинам, которые появляются рядом с Джиганом и не ревнует его.

«У меня нет ни романов, ни отношений. Есть только дружеские и рабочие разговоры. Я не собираюсь размениваться на сомнительные интрижки — слишком ценю себя», — сказала она.