Анна Седокова выложила видео с Джиганом после слухов об их романе

Певица и актриса Анна Седокова выложила видео с рэпером Денисом Устименко-Вайнштейном (больше известен как Джиган). Кадры звезда опубликовала в Instagram*.

На видео артистка подпевала песне о любви и положила голову на плечо рэпера. Ролик был подписан фразой «Счастье любит тишину».

Ранее певица заявила, что Джиган ночью звонил ей. После этого появились слухи об их романе.

До этого артист развелся с блогером Оксаной Самойловой. С ней он был вместе с 2010 года, пара растила четверых детей.

После расторжения брака они договорились не делить машины через суд. За каждым остаются те автомобили, которые были оформлены на его имя. Компромисса удалось достигнуть без личного присутствия на заседании суда.

Также за Джиганом остался дом, а за Самойловой — две квартиры. Если никто не решит подавать на апелляцию, решение вступит в силу 1 мая.

