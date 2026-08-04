Джиджи Хадид и Брэдли Купера заподозрили в тайной свадьбе

Американская модель Джиджи Хадид и актер Брэдли Купер появились вместе на улицах Парижа. У обоих заметили на руках обручальные кольца, сообщил Page Six .

Журналисты предположили, что пара тайно поженилась. Знаменитости находятся в отношениях с 2023 года.

«Оба были одеты в повседневную одежду для прогулки: Хадид в джинсах и белой майке, а Купер выбрал бейсболку, надетую задом наперед, футболку и спортивные штаны», — отметили в издании.

За два дня до прогулки звезду фильма «Мальчишник в Вегасе» засняли в одиночестве идущим в спортзал, кольца на тот момент у актера не было.

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