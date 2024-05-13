Актриса Холли Берри снялась голой | 360°

Знаменитости 13 мая 2024, 13:17 Актриса Холли Берри снялась голой Актриса Холли Берри сфотографировалась полностью обнаженной на балконе Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Голливудская актриса и звезда фильма «Женщина-кошка», 57-летняя Холли Берри снялась без одежды. Снимок появился в социальной сети ее бойфренда Вана Ханта.

На фото Берри позирует на балконе, повернувшись спиной к объективу и смотря в камеру.

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«С Днем матери от всего сердца! Черт, я не должен был это выкладывать! Но вы должны признать, что это круто!», — написал гражданский муж актрисы.

С 2020 года Берри встречается с певцом Хантом, однако пара еще не оформила свои отношения официально. Для актрисы этот брак может стать четвертым.

Ранее певица Вера Брежнева поразила подписчиков похожими кадрами с откровенной фотосессии. Артистка позировала перед камерой в профессиональной студии. Она тоже повернулась спиной к камере и прикрыла руками верхнюю часть тела. Звезду засыпали комплиментами.