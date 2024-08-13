Дженнифер Лопес застукали у дома Бена Аффлека на фоне слухов о разводе

Приехавшую навестить детей певицу Лопес сфотографировали у нового дома Аффлека

FS/AdMedia
Фото: FS/AdMedia/Global Look Press

Певица Дженнифер Лопес навестила своего супруга, актера Бена Аффлека, и их детей в его новом доме в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разводе звездной пары. Об этом сообщило издание People со ссылкой на источники.

«То, что она не с Беном, не значит, что ей нет дела до его детей. Она всегда заботилась о них. В прошлом году она потратила месяцы на поиски идеального дома для их смешанной семьи. Теперь, когда она вернулась в Лос-Анджелес, она хочет провести с ними время до возобновления учебы», — объяснил инсайдер.

По информации СМИ, супруги не виделись уже несколько недель. Визит певицы состоялся в выходные накануне дня рождения актера. При этом большую часть лета они провели порознь.

Накануне стало известно, что Аффлек и Лопес тайно развелись еще месяц назад. Пара ждет подходящего момента, чтобы публично объявить об этом.

Вучичу предрекли судьбу Милошевича. Запад готов к новому удару по Сербии?

Схему нужно отыграть быстро. Как россиян обманывают с «Госуслугами» и «Госключом»

В Госдуме предложили усложнить жизнь одиноким россиянам. Как это отразится на рождаемости?

Гнаться за ноутбуком смысла нет. Когда стоит покупать новый гаджет

День пасечников и веры. Когда в 2024 году Медовый Спас и как его отмечать

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте