Дженнифер Лопес застукали у дома Бена Аффлека на фоне слухов о разводе

Певица Дженнифер Лопес навестила своего супруга, актера Бена Аффлека, и их детей в его новом доме в Лос-Анджелесе на фоне слухов о разводе звездной пары. Об этом сообщило издание People со ссылкой на источники.

«То, что она не с Беном, не значит, что ей нет дела до его детей. Она всегда заботилась о них. В прошлом году она потратила месяцы на поиски идеального дома для их смешанной семьи. Теперь, когда она вернулась в Лос-Анджелес, она хочет провести с ними время до возобновления учебы», — объяснил инсайдер.

По информации СМИ, супруги не виделись уже несколько недель. Визит певицы состоялся в выходные накануне дня рождения актера. При этом большую часть лета они провели порознь.

Накануне стало известно, что Аффлек и Лопес тайно развелись еще месяц назад. Пара ждет подходящего момента, чтобы публично объявить об этом.