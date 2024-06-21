Дженнифер Лопес уехала в отпуск без Бена Аффлека

Дженнифер Лопес заметили на отдыхе без Бена Аффлека на фоне слухов о разводе

Певица Дженнифер Лопес отправилась на отдых в Италию без супруга Бена Аффлека. Актрису заметили в Соронто в одиночестве, что еще больше подогрело слухи о возможном разводе, сообщило издание Daily Mail .

Месяц назад Лопес представила свой новый фильм «Атлас», а потом планировала отправиться в тур по США. Однако неожиданно певица отменила все концерты. В Италии компанию знаменитости на море составили ее друзья, которые всей командой сели плавали на катере.

Папарацци запечатлели Лопес на яхте. Она надела молочный топ-бандо, цветочные шорты с завышенной талией, солнцезащитные очки и золотые босоножки. По данным издания, Бен Аффлек сейчас находится со своими детьми в Лос-Анджелесе.

В мае появились слухи, что в отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека произошел разлад, после которого супруги стали жить раздельно. До размолвки Лопес и Аффлек посетили выпускной дочери актера — 18-летней Вайолет. Голливудская пара не показывала фотографам свои руки, пряча обручальные кольца.