Дженнифер Лопес раскрыла секрет идеальной фигуры | 360°

Знаменитости 15 мая 2024, 19:08 Дженнифер Лопес раскрыла секрет идеальной фигуры Певица Дженнифер Лопес назвала путешествия и тренировки секретом стройности Photo Image Press / Keystone Press Agency / Global Look Press

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Певица Дженнифер Лопес раскрыла, как поддерживает себя в форме. Ей очень помогают работа и тренировки. Об этом звезда рассказала в шоу на YouTube.

Несмотря на возраст — артистке исполнилось 54 года — она продолжает выглядеть прекрасно. Певица поведала поклонникам, что сохранять фигуру ей помогает то, что она все время остается в движении.

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Ее прекрасной форме служат танцы на сцене и постоянные перемещения. Кроме того, она тратит по два часа ежедневно на физические упражнения.

Певица отметила, что еще никогда не весила так мало и не была такой стройной, как сейчас.

«Секрет в движении. Это постоянное движение тела, путешествия, двухчасовая нагрузка каждый вечер. Сейчас то время, когда я нахожусь в хорошем, здоровом состоянии, то есть боевой форме», — сообщила она.

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