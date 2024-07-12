Дженнифер Лопес и Бен Аффлек решили избавиться от особняка за 68 млн долларов

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек выставили на продажу свой дом за 68 млн долларов

Billy Bennight/AdMedia
Фото: Billy Bennight/AdMedia/Global Look Press

Певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек начали избавляться от общей недвижимости. Об этом сообщили журналисты Daily Mail.

Инсайдер из окружения актеров уточнил изданию, что экс-возлюбленные выставили на продажу общий особняк, за который они хотят выручить 68 миллионов долларов. Он пояснил, что Аффлек переехал жить к своей бывшей жене Дженнифер Гарнер, а Лопес планирует через суд забрать имущество и накопления актера.

На днях другой источник сообщил СМИ, что Аффлек и Лопес, предположительно, расстались несколько месяцев назад. По его словам, актер не стал раскрывать подробности их с певицей отношений, так как старается беречь ее право на личную жизнь. Инсайдер добавил, что Аффлек планировал публично заявить о расторжении брака в мае, но передумал.

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