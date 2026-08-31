Дженнифер Энистон отказалась идти под венец со своим возлюбленным

Американская актриса Дженнифер Энистон перестала скрывать своего бойфренда — гипнотерапевта и коуча Джима Кертиса, но при этом не планирует выходить за него замуж. Об этом сообщило издание Page Six .

«Они по-прежнему очень, очень счастливы. Но они не собираются вступать в брак — Джен клянется, что больше никогда не выйдет замуж», — сообщил источник издания.

Звезда «Друзей» и коуч встречаются уже больше года. Впервые пару заметили обнимающейся в июле 2025 года.

Роман с Кертисом стал для Энистон первыми длительными отношениями после развода с Джастином Теру в 2018 году. До этого Энистон была замужем за Брэдом Питтом, но он бросил ее ради партнерши по фильму «Мистер и миссис Смит» Анджелины Джоли.

Источник издания отметил, что в отношениях с Кертисом Энистон не приходится стараться, чтобы произвести на него впечатление или удержать его. Наоборот, он не дает ей усомниться в его чувствах к ней.

Ранее старшая дочь Сильвестра Сталлоне София объявила о помолвке с бойфрендом Майклом Шиэном.